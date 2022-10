Nach dem starken Wochenbeginn mit Kursen von zeitweise über 13.000 Punkten wird der DAX am Dienstag zunächst ohne größere Veränderung erwartet. Der Softwarehersteller SAP und der Chemiekonzern Covestro stehen mit ihren Quartalszahlen im Fokus. Zudem dürfte am Vormittag das Ifo-Geschäftsklima für Deutschland die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.An den US-Börsen ist der Start in die neue Woche geglückt. Vom Jahrestief Mitte dieses Monats hat sich der Dow Jones mittlerweile bereits wieder um knapp zehn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...