Amplify Enterprise Marketplace reduziert die Komplexität und fördert die Einführung von API-Produkten, indem es die Lücke zwischen Entwicklung und Nutzung von APIs schließt

Axway, Anbieter von API-Management- und Integrationssoftware, kündigt Amplify Enterprise Marketplace an, eine neue Lösung, die Unternehmen bei der schnelleren Einführung und Monetarisierung von API-Produkten unterstützt. Die neue Komponente der Amplify API Management-Plattform bietet einen universellen Ansatz für Unternehmen, die APIs nicht nur als digitale Assets behandeln, sondern auch als digitale Produkte vermarkten: Amplify Enterprise Marketplace ermöglicht mit einer firmeneigenen Enterprise Storefront, APIs wie ein Produkt zu behandeln und zu monetarisieren. Die Verfügbarkeit beschleunigt das digitale Geschäft von Unternehmen durch eine erhöhte Nutzung interner und externer APIs.

Zentralisierung über Teams, Technologien und Anwendungsmuster hinweg

Um digitale Dienste zu verbessern und zu erweitern, müssen App-Entwickler APIs finden und nutzen, um neue Funktionen auf den Markt zu bringen. Kein anderes Angebot auf dem Markt ermöglicht es Unternehmen derzeit, alle ihre API-Services über Teams, Technologien, Anwendungsmuster und Anbieter hinweg zentralisiert zu verwalten und bereitzustellen: Auf Grundlage einer universellen API-Verwaltung ermöglicht Amplify Enterprise Marketplace Unternehmen, sich vollständig zu öffnen, indem es sie von der Bindung an einen Anbieter befreit.

End-to-End-Beschleunigung des digitalen Geschäfts

Wildwuchs, Komplexität und geringe Nutzung von APIs können die digitalen Geschäftsinitiativen eines Unternehmens erheblich bremsen. Amplify Enterprise Marketplace, eine Komponente der Amplify API-Management-Plattform von Axway, reduziert diese Komplexität, indem es APIs von überall aus zentralisiert und in drei Hauptschritten organisiert:

Eine Produktschmiede zum Erstellen, Dokumentieren und Monetarisieren von API-Produkten

zum Erstellen, Dokumentieren und Monetarisieren von API-Produkten Ein firmeneigener Marktplatz , um diese Produkte für das einfache Auffinden und den Konsum durch interne und externe Verbraucher verfügbar zu machen

, um diese Produkte für das einfache Auffinden und den Konsum durch interne und externe Verbraucher verfügbar zu machen Eine zentrale Management Plane zur Überwachung des Zustands, der Nutzung und der Leistung aller API-Produkte unabhängig von Bereitstellung oder Technologie

Die erfolgreichsten Unternehmen behandeln APIs als Produkte

Laut einer von Forrester Consulting im Auftrag von Axway durchgeführten Umfrage erwarten 72 Prozent der Geschäfts- und IT-Führungskräfte ein Wachstum des digitalen Geschäfts, wenn sie in der Lage wären, den Einsatz von APIs zu erhöhen. 86 Prozent sind sich einig, dass der Wert von APIs in ihrer Nutzung und nicht allein in ihrer Existenz liegt.

"Sobald Unternehmen ihre APIs mit Amplify Enterprise Marketplace in einer Weise verpackt haben, die ihren geschäftlichen Nutzen sichtbar macht, können sie ihre API-Produkte in einem gebrandeten Schaufenster ausstellen und ihr wachsendes Ökosystem digitaler Dienste wirklich zusammenführen", sagt Vince Padua, Chief Technology and Innovation Officer bei Axway. "Der Marketplace schließt die Lücke zwischen Entwicklung und Nutzung der APIs, indem Unternehmen ihre APIs für die interne und externe Nutzung bündeln und ihre API-Services zentralisieren."

"Amplify Enterprise Marketplace hat das Potenzial, die Wertschöpfung mit APIs und die Erfahrung von Entwicklern entscheidend zu verändern", sagte Grégory Wolowiec, Chief Technology Officer beim multinationalen Energieunternehmen ENGIE. "Sobald es fertiggestellt ist, wird es ein kuratiertes Set unserer API-Produkte aus unseren verschiedenen Geschäftsbereichen zusammenführen einschließlich mehrerer Clouds, APIM-Anbieter und Entwicklungsteams und den Geschäftswert eines API-Produkts verdeutlichen, insbesondere durch die Möglichkeit verschiedener Monetarisierungsmodelle."

Weitere Informationen darüber, wie Amplify Enterprise Marketplace die Erkennung und Wiederverwendung von APIs vereinfacht und hilft, digitale Assets in sinnvolle Produkte zu integrieren, gibt es hier:https://www.axway.com/de/produkte/amplify-enterprise-marketplace.

