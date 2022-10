Aktien: Bei Twitter droht ein Job-Kahlschlag

Anzeige / Werbung Die nun doch stattfindende Übernahme von Twitter durch Elon Musk könnte für die Mitarbeiter des Kurznachrichtendienstes einschneidende Folgen haben: Offenbar plant Musk einen umfangreichen, drastischen Stellenabbau. Für 44 Milliarden Dollar will Tesla-Gründer Elon Musk sich den US-Kurznachrichtendienst Twitter einverleiben. Dem Unternehmen steht dann ein umfangreicher Umbau bevor, was Pläne für einen drastischen Stellenabbau zeigen. Hier Aktien provisionsfrei kaufen Wie Medien berichteten, ist ein massiver Jobabbau bei Twitter geplant: In den kommenden Monaten könnten bis zu 75 Prozent der Mitarbeiter ihren Job verlieren. Das solle der Milliardär potenziellen Investoren gegenüber verlautbart haben. Aktuell beschäftigt der Kurznachrichtendienst 7500 Menschen. Musk braucht Investoren für die 44 Milliarden Dollar schwere Übernahme. Diese hatte zwischenzeitlich auf Eis gelegen, weil der Tesla-Chef und die Twitter-Führung über die mutmaßliche Anzahl von Fake-Accounts bei dem Kurznachrichtendienst gestritten haben. Es drohte sogar eine juristische Auseinandersetzung, ehe Musk dann doch die Übernahmezusage gab. Twitter-Aktie im Aufwind Die Aktie von Twitter befindet sich in einem mittelfristigen Abwärtstrend, konnte sich aber in den vergangenen Wochen erholen. Der Widerstand bei 54,40 Dollar konnte allerdings nicht überwunden werden und auch der MACD (Momentum) ist auf einem hohen Niveau angelangt. Die nächste Unterstützung befindet sich an der 200-Tagelinie (rot) bei knapp 41 Dollar. Enthaltene Werte: US88160R1014,US30303M1027,US90184L1026,US02079K1079,ARBCOM4601H3

