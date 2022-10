Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat einen ausgezeichneten Start in die neue Handelswoche hingelegt. Am Nachmittag sprang er sogar kurzzeitig über die Marke von 13.000 Punkten. Am Ende lag er bei 12.931 Zählern. Das ist ein Plus von knapp 1,6 Prozent. Marktidee: Sartorius Sartorius hatte in der vergangenen Woche Quartalszahlen vorgelegt und die hochgesteckten Erwartungen der Märkte verfehlt. Die Aktie war daraufhin deutlich eingebrochen. Danach setzte eine Erholungsbewegung ein. Ob diese Erholung weitergeht, entscheidet sich jetzt an einer wichtigen technischen Marke. Das mittelfristige Chartbild würde sich erst bei einem Anstieg über zwei weitere Hürden aufhellen. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt ihr das aktuelle Magazin von DER AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1