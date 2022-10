Die Bilanzsaison läuft auch in Deutschland langsam an. Bis die Commerzbank ihre Bücher zum abgelaufenen Quartal öffnet, müssen sich Anleger allerdings noch etwas gedulden. Denn dafür ist der 9. November anvisiert. Die Erwartungen sind jedenfalls hoch, da das Management an der Jahresprognose trotz zunehmender Belastungen bisher festgehalten hat.Für den Zeitraum von Juli bis September erwartet der Konsens Erträge von 1,91 Milliarden Euro. Das wäre etwas weniger als vor einem Jahr mit 2,02 Milliarden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...