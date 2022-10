NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Drägerwerk mit "Hold" und einem Kursziel von 42 Euro in die Bewertung aufgenommen. Für den Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern spreche das strukturelle Marktwachstum, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er erwarte jedoch einen zunehmenden Wettbewerb durch den Trend zur digitalen Vernetzung medizinischer Geräte. Der Bewertungsabschlag zur Branche sei angesichts niedrigerer Margen sowie des schlechteren Wachstumsprofils gerechtfertigt./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2022 / 15:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2022 / 19:05 / ET

DE0005550636