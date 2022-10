Technische Experten werden zeigen, wie die fortschrittlichen, innovativen Halbleiter-Lösungen des Unternehmens die elektronischen Designs von Verbraucher-, Kommunikations-, Industrie-, Automobil- und Unternehmensprodukten der nächsten Generation grundlegend verändern können.

Kinetic Technologies, ein führender Anbieter von Halbleitern zur Leistungsüberwachung und für Video/Audio-Schnittstellen, gibt seine Teilnahme an der electronica 2022 bekannt, wo das Unternehmen seine branchenführenden Lösungen in den Bereichen Leistungsüberwachung, Antriebssteuerung und Intelligente Konnektivität für die Verbraucher-, Kommunikations-, Industrie-, Automobilmärkte und Unternehmensmärkte präsentieren wird.

Kinetic Technologies lädt die Besucher der vom 15. bis 18. November 2022 in München stattfindenden Messe zum Stand 160 in Halle C2 ein, wo technische Mitarbeiter des Unternehmens zur Hand sein werden, um Live-Produktvorführungen zu geben und technische Empfehlungen darüber zu machen, wie die Vorteile der einzigartigen Kinetic-Halbleiterprodukte in Designs von Elektronikprodukten implementiert werden können.

Die wichtigsten Präsentationen:

USB-C/DP (MST) Referenz-Designs enthalten die vollständige Reihe hochleistungsfähiger analoger und Hochgeschwindigkeits-Halbleiter zur Audio-Videodaten-Verarbeitung von Kinetic Technologies, einschließlich USB-Typ-C/DisplayPort1.4 MST Hub mit DSC1.2-Support, Retimer, DC-DC-Wandler, USB-Strom- und Datensignal-Schalter/Schutz-Halbleiter plus PD-Controller.

BLDC-Antriebssteuerung Kinetics neueste Produktreihe von PureSineTM-Controllern, mit integrierten Gate-Treibern, die erstklassige elektrische Effizienz, eine 1,7-fache RPM-Steigerung und eine 15-prozentige Steigerung der Drehkraft bei gleicher Ausgangsleistung bieten.

Power over Ethernet (PoE)-Lösungen -von einer der kleinsten 13W-PoE-Lösungen der Branche zu neuen Produkten, die mit dem höheren IEEE802.3 bt-Standard konform sind.

Referenz-Design für Qi/WPC-qualifizierten drahtlosen 5W-Empfänger konform mit und zertifiziert für WPC/Qi v1.3, was die Markteinführungszeit für Kunden erheblich reduzieren kann.

RGB LED-Farbkreis einzigartige programmierbare, Multikanal- und Multiplex-RGB-LED-Treiber, die bis zu 3-mal kleiner sind als Konkurrenzlösungen.

Um ein Treffen mit einem Repräsentanten von Kinetic Technologies während der Messe zu arrangieren, klicken Sie bitte den folgenden Link:

https://www.kinet-ic.com/request-a-meeting-with-kinetic-technologies-at-electronica-2022/

Eckpunkte der Veranstaltung:

Datum: Dienstag, 15.November bis Freitag, 18.November.

Ort: Trade Fair Center Messe München, Deutschland. Halle C2, Stand 160

Über Kinetic Technologies

Kinetic Technologies entwirft, entwickelt und vermarktet innovative und hochleistungsfähige analoge und Mischsignal-Halbleiter mit unternehmenseigener Technologie für eine breite Palette von Märkten. Die Produkte von Kinetic Technologies helfen Kunden dabei, die Leistungsaufnahme effizient zu steuern, ihre Geräte intelligent gegen schädliche Stromspannung und Stromspitzen zu schützen und sichere Konnektivität mit hoher Bandbreite und niedriger Latenz für Video-, Display- und allgemeine Anwendungen bereitzustellen.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.kinet-ic.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221024006033/de/

Contacts:

Robert Bendz Telefon: +1 -408-746-9000

E-Mail: rbendz@kinet-ic.com