Vancouver, BC (Kanada) (pta012/25.10.2022/09:53) - Das kanadische Lithium-Unternehmen Wealth Minerals Ltd. (Börse Toronto TSXV: WML, Börse Frankfurt: EJZN) kündigt die Unterzeichnung einer ersten Stufe der Kooperation mit dem staatseigenem Bergbaukonzern ENAMI aus Chile an. Dabei fokussieren sich die Parteien darauf, die Parameter für ein weitreichendes Kooperationsabkommen zu konkretisieren. Mit dem Non-disclosure Agreement (NDA) vereinbaren die Vertragsparteien den vertraulichen Austausch zur gemeinsamen Entwicklung und Erforschung von Lithiumvorkommen und der Lithium-Produktion in Chile. ENAMI hat umfassende Erfahrung im Abbau und in der Entwicklung von Ressourcen in Chile.

Hendrik van Alphen, CEO von Wealth Minerals, erklärt: "Wir sind glücklich über diese neue Partnerschaft mit ENAMI. Das anerkannte und dynamische Team unter neuem Management ist ein wichtiger Treiber der chilenischen Lithium-Industrie. Nachdem wir vor Kurzem bereits eine weitreichende Technologiepartnerschaft mit thyssenkrupp Mining (jetzt FLSmidth, Kopenhagen) geschlossen haben, gibt es mit ENAMI jetzt einen bedeutenden nationalen Bergbau-Partner in Chile. Dieses Know-how wird der Entwicklung unserer chilenischen Lithium-Projekte in den Gebieten von Ollagüe und Atacama zugutekommen. Chile ist ein führender Bergbaustandort mit hoher Rechtssicherheit. Hiermit sind alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche Lithiumoperation erfüllt."

Über ENAMI

ENAMI (Empresa Nacional de Mineria) wurde in den 1960er Jahren zur Förderung der chilenischen Bergbauindustrie durch den Erwerb und die Förderung kleiner und mittlerer Bergbauunternehmen gegründet. ENAMI ist neben CODELCO eines von zwei staatseigenen Unternehmen Chiles mit Fokus auf die Bergbau- und Rohstoffindustrie.

Über Wealth Minerals Ltd.

Wealth Minerals ist ein Rohstoffunternehmen mit Aktivitäten in Kanada und Chile. Hauptgeschäftsfelder des Unternehmens sind der Erwerb und die Entwicklung von Lithium-Projekten in Südamerika. Das Unternehmen entwickelt chancenreiche Projekte auf dem Gebiet der Batteriemetalle, wo es branchenführend ist in der Projektauswahl und -bewertung. Die Dynamik des Lithiummarktes und ein gestiegener Preis sind Resultat struktureller Umbrüche in der Industrie mit langfristig steigender Nachfrage nach Lithium. Wealth Minerals ist strategisch positioniert, von dem künftigen Nachfrageüberhang nachhaltig zu profitieren.

Weitere Informationen:

http://www.wealthminerals.com.

Regulatorische Informationen Kanada:

http://www.sedar.com.

Pressekontakt:

Glogauer & Company Communications GmbH

Dr. Walter Glogauer

Tel.:0171-6145494

E-Mail: w.glogauer@glogauer.de

