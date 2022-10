NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat SAP nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Analyst Toby Ogg rechnet laut einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung nun mit einer Anhebung der Konsensschätzung für das operative Jahresergebnis (Ebit) im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Dabei verwies er auf das besser als erwartet ausgefallene Ebit im dritten Quartal und günstigere Wechselkurseffekte. Der aktuelle Auftragsbestand im Cloud-Bereich sollte das Vertrauen in die künftigen Umsatzprognosen für diesen Geschäftsbereich unterstreichen./ck/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2022 / 07:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2022 / 07:09 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0007164600