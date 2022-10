Ob man die perfekte Dividendenaktie jemals findet, das ist eine interessante Frage. Vielleicht in der Korrektur oder im Crash. Ein bisschen Unsicherheit benötigt es jedoch in der Regel, da ansonsten die fundamentale Bewertung für die Qualität meist zu hoch wäre. Das würde dann eben doch nicht zur Perfektion reichen. Trotzdem können wir sagen, wo wir eine solche Chance nicht finden. Für mich ist das in der Historie und ich verrate dir sehr gerne auch, warum. Die perfekte Dividendenaktie: Nicht in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...