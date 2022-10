In einem herausfordernden Marktumfeld hat sich die Takkt AG (ISIN: DE0007446007) im dritten Quartal sehr gut behauptet und an den Erfolg aus dem ersten Halbjahr angeknüpft. Das organische Umsatzwachstum erreichte 7,0 Prozent und war leicht höher als im Vorquartal. "Damit entwickelte sich die Nachfrage trotz der Abschwächung der wirtschaftlichen Dynamik in wichtigen Zielmärkten besser als von uns erwartet," so CEO Maria Zesch. TAKKT profitierte auch von einer verbesserten Lieferfähigkeit durch die im ersten Halbjahr aufgebauten Vorräte und vom hohen Auftragsbestand. Besonders dynamisch war die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...