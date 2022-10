Der Industriegas-Konzern plant der Frankfurter Börse den Rücken zu kehren. Eine neue Holding mit Sitz in Irland soll Aktionären als Alternative dienen.

Aktionäre lässt solch eine Nachricht erstmal aufschrecken: Linde macht sich bereit, die Frankfurter Börse zu verlassen. Doch das ist nicht das wirkliche Ende der Börsennotierung des Unternehmens. Seit der Fusion mit Praxair vor vier Jahren ist Linde an den Börsen in Deutschland und in den USA notiert. Das hat für die Bewertung der Titel vor allem Nachteile, meint Vorstandschef Sanjiv Lamba. Er sagt in einer Mitteilung am Montagabend:

Die Struktur der doppelten Börsennotierung hat uns zwar von Anfang an gute Dienste geleistet, aber sie hat unsere Aktienbewertung durch die europäischen Beschränkungen und die zunehmende Komplexität beeinträchtigt.

Anleger, die aktuell in die am DAX gelisteten Papiere investiert haben, gehen nicht leer aus. Der Linde-Vorstand schlägt vor, dass Aktionäre ihre Anteile tauschen, und zwar gegen die einer neuen Holdinggesellschaft mit Sitz in Irland. Linde hatte dort nach der Fusion den Hauptsitz des Unternehmens hin verlegt. "Dieser Vorschlag hat keine Auswirkungen auf die Linde Organisation, unsere Mitarbeiter, Kunden oder unser Engagement in den Regionen, in denen wir tätig sind, einschließlich Deutschland, das weiterhin ein wichtiger Markt für uns sein wird. Er reduziert lediglich die Anzahl der Börsenplätze, an denen die Linde-Aktie gehandelt wird", sagt Lamba.

Der Großteil der Linde-Papiere wurde schon vor der Ankündigung an der New Yorker Börse gehandelt. In Deutschland gehört Linde zu den Schwergewichten im DAX. Das Problem hierbei: Linde überschreitet regelmäßig die Kappungsgrenze von zehn Prozent, mit der die Deutsche Börse das Index-Gewicht eines einzelnen Dax-Wertes bei jeder Neuberechnung des Index begrenzt. So lange sich die Aktie besser entwickelt als der DAX, müssen Indexfonds, die den deutschen Leitindex abbilden, immer wieder Linde-Aktien verkaufen.

Investoren hatten eine Erhöhung der Kappungsgrenze im Juni abgelehnt. Solche Maximalwerte sind nur bei europäischen Indizes üblich, im S&P-500-Index mit seinen 500 Werten spielen sie keine Rolle. Nach der Ankündigung ist der Kurs des Papiers zeitweise abgesackt, mittlerweile haben sich die Titel jedoch wieder gefangen.

lif für die wallstreet:online Zentralredaktion

