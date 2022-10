Erst kürzlich hat boersengefluester.de die vorläufigen Eckdaten zum dritten Quartal 2022 von 2G Energy kommentiert (HIER). Im ausführlichen Interview gibt CFO Friedrich Pehle nun weitere Hintergrundinfos zur operativen Entwicklung des im Frankfurter Börsensegment Scale gelisteten Anbieters von Blockheizkraftwerken (BHKW) und verrät, warum Themen wie Versorgungssicherheit und hohe Strompreise 2G Energy so sehr die Karten spielen, ... The post 2G Energy: "Eine unschlagbare Planungssicherheit" appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...