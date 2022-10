Erfurt (ots) -Das Tintenfischmädchen Maari und ihr Freundeskreis erleben an ihrem Riff ständig neue Abenteuer. Egal, ob es ein vermeintliches Gespenst zu entdecken gilt, Meerestiere vor gefährlichen Angelhaken beschützt oder scharfkantiger Müll beseitigt werden muss - die drei stellen sich gemeinsam allen Herausforderungen. KiKA zeigt die 20-teilige Vorschulserie "Maari - Abenteuer am Riff" (KiKA) ab dem 28. Oktober täglich um 18:40 Uhr Alle Folgen können in der KiKANiNCHEN-App und auf kikaninchen.de abgerufen werden. Dort gibt es für alle Meeresbegeisterten auch eine neue Freundewelt zu entdecken.Wo auch immer es eine Herausforderung am Blaubucht-Riff gibt, sind Maari, die Schildkröte Tuts und der Krebs Fin zur Stelle. Gemeinsam können sie jedes Problem lösen, denn mit Maari im Team sind sie unschlagbar. Sie kann mit ihren acht Armen nicht nur überall mit anpacken, sondern hat in ihrem Täschchen auch immer alles parat, was sie und ihre Freunde gerade brauchen: Egal ob Stricknadeln, um für die Feuerqualle Jelly Handschuhe zu stricken oder Ferngläser, um ein Seeungeheuer aufzuspüren. Wenn Maari, Fin und Tuts in der Nähe sind, kann dank ihrer genialen Ideen nichts mehr schiefgehen. Das Motto der drei lautet nicht umsonst: Tentakel, Flosse, Schere - das beste Team der Meere!Die 3D-Animationsserie "Maari - Abenteuer am Riff" greift Themen wie die Verschmutzung der Meere und Freundschaft auf und richtet sich an Drei- bis Sechsjährige. Die Serie wurde von Bigchild Entertainment GmbH im Auftrag von KiKA produziert. Redaktionell verantwortlich zeichnen Silvia Keil und Peter Morgenstern.KiKA zeigt "Maari - Abenteuer am Riff" ab 28. Oktober um 18:40 Uhr. In der Freundewelt von Maari auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App sind außerdem Beschäftigungsideen und Spiele zu finden. Alle Folgen können ebenfalls in der Vorschul-Welt abgerufen werden.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5353146