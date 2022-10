Anfang Oktober expandierte tonies mit der Jebsen Group als Partner nach Hongkong und machte damit den ersten Schritt in den asiatisch-pazifischen Markt. In gewisser Weise ist dies ein Lackmustest für die Fähigkeit von tonies, sprachliche und kulturelle Barrieren zu überwinden und in nicht-westliche Märkte vorzudringen, eine Voraussetzung, um ein globaler Category Leader zu werden. In Anbetracht der nach wie vor schwierigen Marktbedingungen stufen die Analysten von AlsterResearch ihre Schätzungen zurück. Die Attraktivität der Produkte von tonies in einer einzigartigen Spielzeugkategorie dürfte jedoch weiterhin ein hohes Wachstumspotenzial bieten, auch wenn die Inflation bei Nahrungsmitteln und Energie die Haushaltsbudgets belastet. Die Analysten von AlsterResearch stufen die Aktie erneut auf KAUFEN mit einem neuen Kursziel von EUR 7,45 (alt: EUR 8,30). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/tonies%20SE





