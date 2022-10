NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Remy Cointreau nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Der Spirituosenhersteller habe den Umsatz aus eigener Kraft im abgelaufenen Geschäftsquartal stärker gesteigert als gedacht, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hob vor allem das starke Wachstum in China hervor, das durch das dortige Mondfest angetrieben worden sei./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2022 / 02:09 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2022 / 02:09 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000130395

