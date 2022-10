Linz (www.anleihencheck.de) - In Ungarn steht bereits heute Nachmittag die Zinsentscheidung an, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Hier gehe man davon aus, dass der Leitzins bei 13% unverändert gelassen werde. Und das, obwohl sich bei einer Kerninflation von über 20% ein deutlich negativer Realzins ergebe. Im letzten Monat habe die Zentralbank andere Maßnahmen eingeführt, um die Währung zu stützen und habe damit für Turbulenzen gesorgt. In den vergangenen Tagen habe sich der Kurs wieder etwas beruhigen können. Nach Werten über 430,00 (unter Banken) notiere EUR/HUF (Ungarischer Forint) aktuell bei 414,00. (25.10.2022/alc/a/a) ...

