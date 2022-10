Linz (www.anleihencheck.de) - Der Einkaufsmanagerindex für die Eurozone hat gestern gezeigt, dass sich die Wirtschaft in Europa auf dem Weg in eine Rezession befindet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Heute sollte mit dem IFO-Index aus Deutschland diese Erwartung bestätigt werden. Nichtsdestotrotz werde die Europäische Zentralbank am Donnerstag einen beherzten Schritt zur Inflationsbekämpfung setzen. Am 2. November werde die US-Notenbank FED ihren Zinserhöhungszyklus weiter fortsetzen. ...

