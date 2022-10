Zürich (www.anleihencheck.de) - Im Verlauf des dritten Quartals 2022 wurden am Primärmarkt sechs neue CoCo-Anleihen von den großen Banken Barclays, BNP (in EUR und USD), Lloyds, Société Générale und Standard Chartered platziert, so Daniel Björk, Manager des Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO (ISIN LU0599119707/ WKN A1H88E, ATH; ISIN LU1057798107/ WKN A1118U, AAH; ISIN LU1495639384/ WKN A2DF0T, DTH; ISIN LU2133081658/ WKN A2P18M, DAH). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...