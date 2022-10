Batterie-Antriebe sind etwas für Pkw. Aber bei Nutzfahrzeugen ist die Brennstoffzelle in den Augen von Dr. Uwe Gackstatter, Vorstandsmitglied in Boschs Geschäftssektor Mobility Solutions, eine vielversprechende Lösung. Denn mit der richtigen Wasserstoff-Importstrategie sind "die Wandlungsverluste irrelevant". Boschs Sortiment an Komponenten für E-Fahrzeuge wächst im ähnlichen Tempo wie der Markt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...