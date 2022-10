Nach Darstellung von SMC-Research entwickelt sich das Portfolio der Blue Cap AG weiterhin sehr robust. SMC-Analyst Holger Steffen hat zwar seine Schätzungen für 2023 vorsichtshalber etwas reduziert und damit auch das Kursziel abgesenkt, sieht wegen der insgesamt robusten Entwicklung aber ein hohes Kurspotenzial für die Aktie.

Blue Cap habe laut SMC-Research das Portfolio in den letzten zweieinhalb Jahren kräftig umgebaut und ernte aktuell die Früchte dieses Strukturwandels. Nach dem Verkauf von Underperformern und dem Zukauf wachstumsstarker Gesellschaften wie HY-LINE sei die Entwicklung des Konzerns im aktuellen Jahr bislang sehr erfreulich. In den ersten neun Monaten habe man die Erlöse um 39 Prozent auf 265 Mio. Euro steigern können, das bereinigte EBITDA habe sich sogar um 61 Prozent auf 25,6 Mio. Euro erhöht. Damit sei die bereinigte EBITDA-Marge (in Relation zur Gesamtleistung) von 8,2 auf 9,5 Prozent verbessert worden.

Das Management habe trotzdem "nur" die Prognose bestätigt, die einen Umsatz von 335 bis 350 Mio. Euro und eine bereinigte EBITDA-Marge von 8,0 bis 9,0 Prozent vorsehe. Darin seien im Schlussquartal übliche saisonale Faktoren ebenso berücksichtigt wie ein stärkerer konjunktureller Gegenwind. Dieser könnte auch im nächsten Jahr spürbar bleiben, in dem Fall wären aus Sicht des Managements Resultate auf Vorjahresniveau oder moderate Zuwächse schon ein Erfolg.

Die Analysten haben ihre Schätzungen vorsichtshalber etwas reduziert und gehen für 2023 von einem leichten Umsatzrückgang aus, für die Zeit danach unterstellen sie hingegen moderate organische Zuwächse und eine leichte Margensteigerung. Das aus diesen Annahmen resultierende Kursziel liege mit einem etwas reduzierten Wert von 38,00 Euro (bislang 40,00 Euro) weit über dem aktuellen Kurs.

Aus Sicht der Analysten sei die Blue-Cap-Aktie wegen der Konjunktursorgen zu Unrecht stark abgestraft worden. Mit einer Fortsetzung der robusten Portfolioentwicklung sollte sich der Titel daher erholen. Die Analysten bestätigen ihre Einstufung mit "Buy".

