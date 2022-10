Mainz (ots) -Bitte geänderten Programmtext beachten!!"Ohne Assistenz geht in meinem Leben nichts." Sascha Schrön ist seit 2008 querschnittgelähmt. Das Arbeitgebermodell der persönlichen Assistenz ermöglicht ihm ein selbstbestimmtes Leben.Seine Assistenten stellt er selbst ein. Sascha Schrön ist verantwortlich für Bezahlung und Einsatzplanung. Rund 15.700 Euro hat er dafür zur Verfügung. Alle drei Monate muss er mit der Rentenkasse abrechnen. Viel Bürokratie - doch diese Freiheit bedeutet ihm alles.Diese Freiheit hatte Sascha Schrön nicht von Anfang an. Nach dem Badeunfall folgen Klinik, Reha und Depressionen. Die ersten zweieinhalb Jahre verbringt er im Bett. Für drei bis vier Stunden am Tag ist ein Pflegedienst bei ihm. Sascha Schrön vereinsamt. Die Wende zum Besseren bringt 2011 die Umschulung zum Bürokaufmann und die persönliche Assistenz. Heute arbeitet er zwei Tage pro Woche bei Service Hamburg und berät ehrenamtlich Querschnittgelähmte im BG-Klinikum-Lohbrügge. Sein größtes Hobby sind Videos, die er für seinen eigenen YouTube-Kanal "tetrastyle" produziert. Sie sind sein Weg, anderen Tipps und Hilfestellung zu geben. Sein Lebensmotto heute: "Weniger Gedanken, mehr Inklusion!" Seit einem Jahr ist Sascha Schrön wieder liiert. "Ich würde gerne heiraten und vielleicht auch noch ein Kind haben." Das alles in einem Haus mit Garten, das ist Sascha Schröns Lebensziel."einfach Mensch" ist bereits am Vortag der Ausstrahlung ab 12.00 Uhr in der ZDFmediathek verfügbar.Weitere Informationen sind zu finden unter www.einfachmensch.zdf.de.Die Sendereihe entsteht in Kooperation mit der "Aktion Mensch".Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5353301