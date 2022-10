Baltimore (www.anleihencheck.de) - Die Renditen europäischer Staatsanleihen stiegen im Vorfeld einer Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB), so Yoram Lustig, Head of Multi-Asset Solutions, EMEA & LATAM bei T. Rowe Price.Diese werde voraussichtlich eine weitere Zinserhöhung um 75 Basispunkte durchführen. Die deutschen Erzeugerpreise seien im September um 2,3% gegenüber dem Vormonat und um 45,8% gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen, da die Energiepreise weiter in die Höhe geschnellt seien. Auch bei Metallen, Vorleistungsgütern, Investitionsgütern, Gebrauchsgütern und Verbrauchsgütern seien erhebliche Preissteigerungen verzeichnet worden. Die Stimmung der Anleger in Deutschland habe sich laut einer Umfrage des ZEW-Wirtschaftsforschungsinstituts im Oktober von einem Rekordtief erholt. Der Pessimismus hinsichtlich der aktuellen Lage habe jedoch deutlich zugenommen, da sich die wirtschaftlichen Aussichten weiter verschlechtern würden. (25.10.2022/alc/a/a) ...

