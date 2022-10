Zumtobel startet einen Podcast. Light Talks, der Podcast der Zumtobel Group, beleuchtet, was Licht alles bewirken kann und wie Licht die Menschen, die Natur und Innovationen zusammenbringt. "Wir möchten Einblicke in unsere Welt des Lichts geben. Licht hat viele Facetten und spielt eine große Rolle in unserem täglichen Leben. Wir werden in unseren Light Talks jedoch nicht nur über Licht sprechen, sondern auch zu anderen Themen aus den Bereichen Nachhaltigkeit, Kunst & Kultur oder zum Beispiel dem mangelnden Zugang zu leistbarem Wohnraum.", so Alfred Felder, CEO der Zumtobel Group. Für den ersten Light Talks-Podcast war Moderatorin Diana Panzirsch im Gespräch mit Ben van Berkel, Gründer und Hauptarchitekt des niederländischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...