couch:now, die Ende 2021 gestartete, europaweit erste KI-gestützte Plattform für psychologische Online-Selbsthilfe, berichtet erstmals über den Beratungserfolg. Aus der Gesamtheit von rund 500 Kundinnen und Kunden zu Beziehungsthemen sehen sich acht von zehn (83%) Beratungsuchenden bereits nach kurzer Nutzungsdauer ihrem persönlichen Ziel nähergekommen. Während 5% keine Veränderung beobachteten, antwortete jeder achte (12%), dass er sich von seinem persönlichen Ziel weiter entfernte.couch:now erhielt die Antworten der Kundinnen und Kunden als Zwischenbefragung sowie nach dem Abschluss des Online-Programms. Die Zeitspanne vom Start bis zum Abschluss der Beratung lag zwischen zwei Wochen und etwa neun Monaten. Co-Gründer Dr. Stefan Junker: "Die Mehrheit der Beratungssuchenden wollte die Qualität der Paarbeziehung wieder verbessern. Rund ein Viertel wünschte eine freundschaftliche Trennung. Wieder andere wollten eine bereits vollzogene Trennung besser verarbeiten." Von den Beratungssuchenden, die ihre Ziele erreichten, berichtete die Mehrheit, dass sich die Qualität ihrer Beziehung verbessert habe.Fachwissen zahlreicher Experten kombiniert mit künstlicher IntelligenzFür Beziehungsthemen stellten 15 spezialisierte Paar- und Beziehungstherapeuten über 80 Video-Bausteine zusammen. Hier steuerte beispielsweise die TV-Psychologin Brigitte Lämmle ihr Know-How zu Paar- und Sexualthemen bei. Prof. Dr. Ulrich Clement ergänzte mit Bausteinen für medizinpsychologische Probleme das Beratungsprogramm. Mithilfe einer eigens entwickelten KI-Plattform kombiniert das System für die Hilfesuchenden jeweils individuell passende Beratungsvideos. Im Laufe des Jahres 2022 hat couch:now das Angebot bereits um Programme zu den Themen "Einsamkeit" und "Erschöpfung" erweitert.Besonderheiten der Online-BeratungCo-Gründer Dr. Stefan Junker: "Unsere Angebote richten sich an Menschen, die sich mit schwierigen Situationen und psychischen Belastungen konfrontiert sehen und Unterstützung ohne Wartezeit suchen." Bei guten Psychologen müssen die Patienten dagegen in der Regel längere Wartezeiten akzeptieren. Die Plattform bietet über die sofortige Verfügbarkeit hinaus weitere Vorteile.· Erstens: Multiples WissenAnders als in der klassischen Psychotherapie profitieren die Kunden vom Fachwissen mehrerer Spezialisten zugleich.· Zweitens: Geringe KostenDie Kosten betragen mit 159 Euro lediglich rund ein Zehntel eines klassischen Beratungsprozesses.couch:now ...... ist eine Plattform betrieben von der E-Health Evolutions GmbH, an der die seit Mai 2022 an der Börse München im m:access notierte PERFORMANCE ONE AG mit 73 % beteiligt ist. Weitere 25 % liegen beim Management sowie 2% bei Business Angels.