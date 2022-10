Köln (ots) -- Ukrainische Stand-Up Comedienne Olga Stetsenko erhält den Sonderpreis- Comedian Nico Stank übergab den Comedypreis im Rahmen einer TV-Aufzeichnung gestern Abend in Köln- Verleihung u.a. online im MySpass Netzwerk zu sehen- COLOGNE COMEDY FESTIVAL startet diese Woche DonnerstagNeuerungen beim Deutschen Comedypreis! Stifter und Ausrichter bleibt das COLOGNE COMEDY FESTIVAL, aber die Comedypreise werden in diesem Jahr nicht im Rahmen einer einzigen TV-Gala verliehen, sondern über das ganze Festival und verschiedene TV-Aufzeichnungen verteilt. Eine große Überraschung somit für das Publikum sowie die geehrten Künstlerinnen und Künstler. Mit dem neuen Konzept will das COLOGNE COMEDY FESTIVAL die Preisverleihung moderner und vielfältiger gestalten. Ein Schwerpunkt wird dabei im Besonderen auf den Bereich Live-Comedy gelegt. Die Clips von den Preisverleihungen werden u.a. auch im MySpass-Online-Netzwerk ausgestrahlt. Der Deutsche Comedypreis wird in diesem Jahr u.a. in den Kategorien "Sonderpreis", "Ehrenpreis" und "Erfolgreichste Bühnenkünstlerin/Erfolgreichster Bühnenkünstler" überreicht.Der erste Comedypreis wurde gestern Abend im Rahmen der SAT.1-TV-Aufzeichnung "Die besten Comedians Deutschlands" im Kölner E-Werk verliehen. Comedian Nico Stank übergab der überwältigten ukrainischen Stand-Up Comedienne Olga Stetsenko den Sonderpreis des Deutschen Comedypreises für den bewegendsten Auftritt des Jahres. Olga Stetsenko ist Lehrerin in der Ukraine und war zum ersten Mal in der Comedyshow des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu sehen. Die 37-Jährige hat in wenigen Tagen ihr Set ins Deutsche übersetzt, um den Zuschauerinnen und Zuschauern in Köln ihre Gags präsentieren zu können. Diese waren vollkommen begeistert!Olga Stetsenko: "Es war wirklich unerwartet und hat mich tief berührt. Es ist eine große Ehre hier zu sein und so einen Preis zu bekommen. Ich glaube viele deutsche Comedians träumen davon und ich hatte einfach Glück."Ralf Günther, Geschäftsführer COLOGNE COMEDY FESTIVAL: "Die ukrainische Stand-Upperin Olga Stetsenko zeigt mit ihren bemerkenswerten und vielfach beachteten Auftritten, unter anderem in der Comedy-Mix-Show "NightWash", überzeugend, wie völkerverbindend und mutmachend Humor sein kann, gerade auch in schwierigen Zeiten. Olga Stetsenko brilliert mit ihren ersten Stand-Ups in deutscher Sprache vor allem durch ihren sympathisch ironischen Blick auf die teils bitterbösen Realitäten in der Welt, verliert dabei aber nie ihre Empathie und die tiefe Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Berührende Auftritte zu aktuellen Themen, die lange nachhallen!"Die Verleihung des Deutschen Comedypreises an Olga Stetsenko ist ab sofort HIER (https://youtu.be/pGwLb_Tb0Z4) im MySpass Stand-up YouTube Kanal zu sehen.Der "NightWash"-Auftritt von Olga Stetsenko vom 21. März 2022 ist HIER (https://www.myspass.de/shows/webshows/nightwash-live/Lachflashs-und-Gaensehaut-mit-ukrainischer-Stand-upperin-Olga-Stetsenko--NightWash-Live--/46433/) auf MySpass.de verfügbarÜber MySpassDas MySpass-Online-Netzwerk ist das reichweitenstärkste Netzwerk Deutschlands für Comedy & Light Entertainment. Es wird von der Banijay Live Artist Brand betrieben. Die Plattform hat insgesamt 15 Mio. Abonnentinnen und Abonnenten und erzielt monatlich bis zu 220 Millionen Views. Es gibt MySpass-Kanäle auf Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat und Facebook sowie die VOD-Plattform MySpass.de.Pressekontakt:Brainpool UnternehmenskommunikationAndré PiefenbrinkTel.: 0221-6509-3011E-Mail: Andre.Piefenbrink@brainpool.deOriginal-Content von: BRAINPOOL TV GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16574/5353401