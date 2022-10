Was für ein krasser Unterschied: Während in Europa die Gaspreise explodieren, stürzt in Teilen der USA der Preis gerade gegen Null ab. Von Matthias Fischer Wie die Wirtschaftsagentur Bloomberg meldet, kosteten in dem riesigen Permian Basin in Westtexas eine Million British Thermal Units (MMBtu) zwischen 0,20 und 0,70 US-Dollar. Zum Vergleich: Der US-Benchmark-Terminkontrakt wird um 5,20 Dollar gehandelt und die europäischen Preise liegen bei 28 ...

