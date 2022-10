Das Aufteilen von Daten in ein Spektrum von Farbpaketen hat es einem einzelnen Computerchip ermöglicht, 1,84 Petabit an Daten pro Sekunde über ein Glasfaserkabel zu übertragen. Da ist ein neuer Weltrekord. Asbjørn Arvad Jørgensen von der Technischen Universität Dänemark in Kopenhagen und seine Kollegen haben einen photonischen Chip verwendet, um einen einzelnen Datenstrom in Tausende separate Kanäle aufzuteilen. So erhielten sie genug Bandbreite, um eine Rekordmenge von 1,84 Petabit an Daten pro Sekunde zu übertragen. Damit wäre es theoretisch möglich, 230 Millionen Fotos herunterzuladen - in einer einzigen ...

