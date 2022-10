Nachlese Podcast Montag: Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/3496, alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - in Folge S3/31 trauere auch im um Didi Mateschitz, den wohl grössten österreichischen Unternehmer, der leider nie an der Börse war. Grosse deutsche Podcasts skizzieren sogar if/when, wie eine Red Bull Aktie performt hätte. Und das Ergebnis wäre gut. - Stress an der Börse gab es rund um die Signa-Anleihen in der Vorwoche, das erste Mal seit ewig also ein börslicher Zusammenhang mit einem politischen Vorfall (Stichwort. Rene Benko, Thomas Schmid). Erwähnt werden: SignaDev.Fin. 5,5%N.21-26/144A (DE000A3KS5S9) ...

