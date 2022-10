Es war ein historischer Ausverkauf: China-Aktien crashten zu Wochenbeginn auf den tiefsten Stand seit über neun Jahren. Anleger fürchten die Auswirkungen der dritten Amtszeit des chinesischen Präsidenten Xi Jinping.

Xi hat Schlüsselpositionen im obersten Entscheidungsgremium des Landes mit seinen Anhängern besetzt. Anleger fürchten nun, dass China die "Zero Covid"-Strategie und die marktfeindliche Politik, hier vor allem die harte Linie gegenüber Technologieunternehmen, beibehalten könnte.

In den USA notierte China-ADRs notieren vorbörslich leicht im Plus. Bereits in Hongkong folgten heute auf die massiven Panikverkäufe vom Montag Kursgewinne. Der Hang Seng Tech-Index kletterte um drei Prozent. Aktien großer Internetunternehmen wie Alibaba, JD.com und Pinduoduo legten um jeweils mindestens zwei Prozent zu.

Laut Marko Kolanovic, JPMorgan-Analyst, habe der rasche Rückgang vom Montag nichts mit den Fundamentaldaten zu tun und stelle eine Kaufgelegenheit dar. "Wir glauben, dass dies eine gute Gelegenheit ist, angesichts einer erwarteten Wachstumserholung, einer allmählichen Covid-Wiedereröffnung und geld- und fiskalpolitischer Anreize zuzukaufen", zitiert Bloomberg Kolanovic aus einer am Montag veröffentlichten Notiz.

Andere sind weiter vorsichtig. So sagte Bernstein-Analyst Mark Schilsky in einer Notiz: "Aktien, die in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt beheimatet sind, sind wieder 'uninvestierbar'."

Mitte März hatten JPMorgan-Analysten den chinesischen Internetsektor als "nicht investierbar" bezeichnet und 28 Aktien herabgestuft, darunter die Alibaba Group. Bereits zwei Monate später wurde der Sektor aufgrund eines verbesserten regulatorischen Umfelds wieder heraufgestuft.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US47215P1066,US01609W1027,US7223041028,IE00BMWXKN31