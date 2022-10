Während Apple die Preise für iPhones, iPads, Macs und Co in der Vergangenheit regelmäßig erhöht hat, sind die Gebühren für die Streamingdienste Apple Music und TV+ seit deren Einführung konstant geblieben. Doch damit ist jetzt Schluss: Der Tech-Riese hat am Montag teils deutliche Preissteigerungen bekanntgegeben.Für Apple Music verlangt der Konzern demnach statt bisher 9,99 Dollar pro Monat nun 10,99 Dollar. Die Monatsgebühr für Apple TV+ wird sogar von 4,99 auf 6,99 Dollar erhöht - ein Anstieg ...

