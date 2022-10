Delaware (www.anleihencheck.de) - Die Erwartungen zur Leitzinsentscheidung an diesem Donnerstag sind klar, so Michael Weidner, Leiter des europäischen Rentenmanagements bei Lazard Asset Management.Die ökonomisch notwendige Leitzinserhöhung um 0,75% sei vorab kommuniziert und bereits von den Märkten eingepreist worden. Alles andere wäre eine Überraschung. Trotz hoher Rezessionswahrscheinlichkeit in den kommenden beiden Quartalen sei eine weitere Erhöhung um 0,5% im Dezember ebenfalls anzunehmen. Aus Sicht der Experten wäre gar eine erneute Anhebung um 0,75% angemessen, um in Anbetracht der zunächst lange unterschätzten Inflationsrisiken, ein starkes Signal für die unmissverständliche Priorität von Preisstabilität in der Eurozone zu setzen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...