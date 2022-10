Der Goldpreis gerät heute zum Auftakt in den US-Handel weiter unter Druck. Die Aufbruchsstimmung, die sich am Freitag breitgemacht hat, ist bereits wieder Vergangenheit. Die Volatilität bleibt hoch. Doch nach Ansicht eines Hedge-Fonds-Manager bietet Gold langfristig Wert und Schutz in einem Portfolio.In einem Interview mit Kitco News sagte Axel Merk, Präsident und Chief Investment Officer von Merk Investments, dass viele Anleger zwar von der Entwicklung des Goldpreises bis 2022 enttäuscht seien, ...

