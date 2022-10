DJ PTA-News: MS Industrie AG: Einbringung der Elektromotorenwerk Grünhain GmbH in die Deutsche Elektromotoren Holding GmbH

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

München (pta027/25.10.2022/15:00) - München, den 25. Oktober 2022. Der Vorstand der MS Industrie AG (WKN 585518; ISIN DE0005855183) informiert aus aktuellem Anlass über eine strategische Maßnahme in Bezug auf ihre Beteiligung an der Elektromotorenwerk Grünhain GmbH (nachfolgend "EMGR").

Mit der Gründung der Deutschen Elektromotoren Holding GmbH (nachfolgend "DEH") mit Sitz in Dettingen unter Teck, hat die MS Industrie AG die von ihr gehaltenen 19,9% der EMGR-Geschäftsanteile in die DEH eingebracht. Zeitgleich hat die DEH sämtliche Geschäftsanteile der Dietz-motoren GmbH & Co. KG mit Sitz in Dettingen unter Teck übernommen und hält die Elektromotorenwerk Grünhain GmbH und die Dietz-motoren GmbH & Co. KG nunmehr als 100%ige Tochtergesellschaften. Die MS Industrie AG ist nach Transaktion mit rund 15% der Geschäftsanteile an der DEH beteiligt.

Die DEH legt mit der Zusammenführung der EMGR und der Dietz-motoren den Grundstein für den geplanten Aufbau einer mittelständischen Elektromotoren-Gruppe mit einem breiten Produkt- und Kundenspektrum. Dabei sollen Synergieeffekte der beiden Tochtergesellschaften genutzt werden, um die operative Geschäftsentwicklung nachhaltig voranzutreiben. Mit rund 270 Mitarbeitern, einem Gesamtumsatz von über Mio. EUR 45 im Geschäftsjahr 2021 und einer 100-jährigen Firmengeschichte passt die Dietz-motoren optimal zu dieser Strategie.

Im Geschäftsjahr 2021 hatte die EMGR mit rund 250 Mitarbeitern einen Gesamtumsatz von über EUR 23 Mio. erwirtschaftet. Damit entsteht unter Berücksichtigung der Geschäftszahlen von Dietz-motoren des Jahres 2021 zukünftig eine neue Unternehmensgruppe mit einem konsolidierten Umsatz von rund EUR 70 Mio. mit über 500 Mitarbeitern und einer deutlichen Wachstumsperspektive.

Hintergrund:

Die MS Industrie AG mit Sitz in München ist die börsennotierte Muttergesellschaft einer fokussierten Technologiegruppe mit den beiden Geschäftsfeldern der Antriebstechnik ("MS Powertrain": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren und neue Antriebsformen) und der Ultraschalltechnik ("MS Ultrasonic": Sondermaschinen, Serienmaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen zählen die weltweite Nutzfahrzeug- und die PKW-Industrie, gefolgt von der Verpackungsmaschinenindustrie, der Medizintechnik und weiteren kunststoffverarbeitenden Branchen sowie dem allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau. Die Gruppe erwirtschaftet aktuell ein jährliches Umsatzvolumen von ca. 200 Mio. Euro mit über 800 Mitarbeitern an fünf Produktionsstandorten, davon zwei in Deutschland und jeweils einem in den USA, Brasilien und China.

(Ende)

Aussender: MS Industrie AG Adresse: Brienner Straße 7, 80333 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 20 500 900 E-Mail: info@ms-industrie.ag Website: www.ms-industrie.ag

ISIN(s): DE0005855183 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1666702800200 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 25, 2022 09:00 ET (13:00 GMT)