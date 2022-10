DJ TAGESVORSCHAU/26. Oktober 2022 (vorläufige Fassung)

=== 06:15 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 3Q *** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 3Q (08:00 PK) *** 07:00 DE/BASF SE, ausführliches Ergebnis 3Q (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Ergebnis 3Q (08:00 Analystenkonferenz; 09:10 PK) *** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Ceconomy AG, Jahresumsatz 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Symrise AG, Trading Update 3Q 07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 3Q 07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 3Q (09:30 PK) 08:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, September *** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Trading Statement 3Q 08:00 NL/Heineken NV, Ergebnis 9 Monate *** 08:20 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 9 Monate *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Oktober PROGNOSE: 77 zuvor: 79 *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe September PROGNOSE: +6,1% gg Vj zuvor: +6,1% gg Vj 10:30 DE/VATM, PK zu Marktstudie zum Telekommunikationsmarkt 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 13:00 DE/Bundesregierung, Regierungs-Pk, Berlin 13:00 US/Bristol-Myers Squibb Co, Ergebnis 3Q 13:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 3Q *** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 3Q *** 15:00 FR/Bundeskanzler Scholz, Frankreichs Staatspräsident Macron, Pk nach Treffen, Paris *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:00 DE/Linde plc, PK zu Delistingsplänen der Aktie an der Börse Frankfurt *** 16:00 US/Neubauverkäufe September PROGNOSE: -13,4% gg Vm zuvor: +28,8% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 3Q - FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Trading Statement 3Q ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

