Temenos berechnet die CO2-Emissionen seines eigenen Cloud-Betriebs und unterstützt damit Banken in ihrem Wettlauf um eine Netto-Null-Bilanz

Banken in der Temenos Banking Cloud profitieren von mehr als 90 niedrigeren CO2-Emissionen im Vergleich zu herkömmlichen lokalen Infrastrukturen und Anwendungen

Temenos (SIX: TEMN) meldete heute die Verfügbarkeit eines Rechners für Kohlendioxidemissionen, der als einer der ersten Lösungen dieser Art in der Branche den Kunden einen detaillierteren Einblick in die Daten zu den Kohlendioxidemissionen gibt, die mit ihrer Nutzung der Services in der Temenos Banking Cloud verbunden sind.

Mit diesem Ansatz kann Temenos künftig die Kohlendioxidemissionen seines eigenen Cloud- und SaaS-Betriebs abschätzen. Die dabei angewandten Berechnungsverfahren wurden von Grant Thornton, einem der weltweit führenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen, unabhängig überprüft. Zur Ermittlung der Kohlendioxidemissionen greift der Rechner auf die Daten zurück, die von den "Microsoft Cloud for Sustainability Emission Impact Dashboard Services" geliefert werden.

Dieses neue Angebot im Bereich ESG (Environmental Social Governance Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung) wird den Kunden der Temenos Banking Cloud in Form einer maßgeschneiderten und kostenlosen Bewertung der Kohlenstoffauswirkungen zur Verfügung gestellt. Auf diese Weise können sie Einblicke in den Kohlendioxidausstoß gewinnen, der mit der Nutzung der Temenos Banking Services verbunden ist, und so ihre Fortschritte bei der Erreichung ihrer eigenen Nachhaltigkeitsziele und der Einhaltung der ständig strenger werdenden Klimaschutzvorschriften verfolgen. Der Emissionsrechner ist in das Kundenportal der Temenos Banking Cloud eingebettet.

Die Migration von IT-Vorgängersystemen zu cloudbasierten Diensten kann die Kohlendioxidemissionen erheblich verringern. Die Banken sehen sich heute mit neuen Berichtpflichten von Branchenverbänden wie dem International Sustainability Standards Board (ISSB) konfrontiert, die ihnen immer mehr Transparenz hinsichtlich ihrer Kohlendioxidemissionen abverlangen. Temenos hilft den Banken, diese Pflichten zu erfüllen, indem das Unternehmen zusätzlich zu den von Microsoft gelieferten Daten über die Azure-Nutzung jedem Kunden einen vollständigen Datensatz zu den Cloud-Emissionen zur Verfügung stellt. Auf diese Weise können die Banken den jährlichen Kohlendioxidausstoß aufgrund ihrer Nutzung der Temenos Banking Cloud quantifizieren, und sie erhalten zugleich eine Einschätzung, wie viel Kohlendioxid sie einsparen können, wenn sie ihre Arbeitsprozesse in der Cloud statt in lokalen Datenzentren abwickeln.

Banken, die in der Temenos Banking Cloud arbeiten, können im Vergleich zu lokalen IT-Infrastrukturen über 90 der Kohlendioxidemissionen einsparen. Die Temenos Banking Cloud wird auf der Plattform Azure ausgeführt und nutzt Dienste wie Azure Kubernetes Service, Azure Functions, Azure SQL und mehr.

Beispielsweise arbeitet Flowe, eine Cloud-fähige digitale Bank, die auf Umweltschutzprinzipien setzt und von Temenos betrieben wird, völlig klimaneutral.

Ivan Mazzoleni, Chief Executive Officer von Flowe, sagte: "Wir sind stolz darauf, dass Flowe als erste digitale Bank in Italien die B-Corp-Zertifizierung erhalten hat und darüber hinaus klimaneutral ist. Flowe ging in einer Rekordzeit von gerade einmal fünf Monaten in Betrieb. Allein in der ersten Woche konnten wir 15.000 Kunden gewinnen, und heute sind es mehr als 600.000. Mit Unterstützung der Temenos Banking Cloud auf Microsoft Azure konnten wir neue Produkte schnell auf den Markt bringen und ganz im Sinne unserer Nachhaltigkeitsmission personalisierte Erfahrungen anbieten. Mit Temenos kann Flowe nachhaltig wachsen und an seine Kunden die Vorteile eines saubereren, grüneren Planeten und einer besseren Gesellschaft weitergeben."

Die EQ Bank ist im Betrieb klimaneutral und hat dank der Temenos Banking Cloud eine Emissionsreduzierung von 93,5 bis 97,1 im Vergleich zu einer Vor-Ort-Infrastruktur erreicht.

"Temenos und Microsoft sind geradezu vorbildliche Partner der EQ Bank", sagte Andrew Moor, Chief Executive Officer bei der EQ Bank. "Sie sind ebenso wie wir auf ESG-Aspekte fokussiert und stellen uns auf Anfrage gerne eine detaillierte Aufschlüsselung ihrer CO2-Bilanz zur Verfügung. Durch Nutzung der Temenos Banking Cloud können wir unseren CO2-Fußabdruck verstehen und weiter reduzieren, denn wir haben das Ziel, den Standard für verantwortungsvolles, kohlenstoffarmes Banking in Kanada zu setzen."

Max Chuard, Chief Executive Officer von Temenos, sagte: "Unsere Mission besteht darin, unsere Kunden bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen und ihnen gleichzeitig eine offene Cloud-Plattform für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Weltwirtschaft zur Verfügung zu stellen. Mit diesem einzigartigen CO2-Emissionsrechner versetzen wir unsere Cloud-Kunden in die Lage, die Umweltbelastungen durch ihren eigenen Betrieb zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Wir engagieren uns in transparenter Weise für den Klimaschutz und sind fest entschlossen, unsere eigenen Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern, indem wir uns wissenschaftlich fundierte Ziele setzen und die Kohlenstoffeffizienz unserer Produkte verbessern. Gleichzeitig unterstützen wir unsere Kunden dabei, zu intelligenten und nachhaltigen Organisationen zu werden."

Bill Borden, Corporate Vice President of Worldwide Financial Services von Microsoft, sagte: "Der Weg der Welt hin zu Netto-Null hängt von zuverlässigen und konsistenten Messungen ab. Dieser Aspekt ist von zentraler Bedeutung, wenn es gilt, Länder, Branchen und Unternehmen für ihre Fortschritte zur Rechenschaft zu ziehen. Wir freuen uns, unsere gebündelten Stärken dafür einsetzen zu können, Banken und Finanzinstitute weltweit dabei zu unterstützen, mit Hilfe von Cloud-Funktionen schneller zu Innovationen zu gelangen, um ihr Geschäft auszubauen und gleichzeitig ihre Selbstverpflichtungen zur Nachhaltigkeit einzuhalten."

Temenos brachte kürzlich ein nvesting-as-a-Service-Angebot für den Bereich ESG auf den Markt, das Banken und Vermögensverwalter unterstützt, der wachsenden Nachfrage nach nachhaltigen Anlagen gerecht zu werden. Das Unternehmen hat die Nachhaltigkeit in seine Betriebsabläufe, seine Wertschöpfungskette und sein Produktangebot einbezogen, wobei es auf eine starke ESG-Governance, Berichterstattung und messbare Ziele setzt. Temenos gehört außerdem zu einer Gruppe führender Unternehmen, die mit der Science Based Targets Initiative (SBTi, Initiative für wissenschaftsbasierte Ziele) zusammenarbeiten, um sich zu wissenschaftlich fundierten Emissionsminderungszielen zu verpflichten, die mit der Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius im Einklang stehen. Temenos hat seine Führungsposition in den Nachhaltigkeitsindizes FTSE4Good und S&P Sustainability gefestigt und hat zudem das Rating "A-" vom Carbon Disclosure Project (CDP) erhalten. Außerdem hat Temenos die Platin-Auszeichnung erhalten und gehört damit zur Spitzengruppe von 1% aller von EcoVadis bewerteten Unternehmen.

