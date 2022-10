Zug (ots) -Handtaschen - die besten Freunde der Frauen und Männer. Das perfekte Accessoire wertet Outfits im Handumdrehen auf und vervollständigt jeden Look. Und das Beste: Man hat einfach immer alles am Mann / an der Frau. In einer gut ausgestatteten Tasche findet man immer alles, was man im Alltag braucht: vom Geld bis zum Schlüssel, vom Haargummi bis zum Regenschirm.Unsere Empfehlung - was in keiner Tasche fehlen darf:- Portemonnaie und Bargeld: Es ist immer hilfreich, etwas Bargeld in der Tasche zu haben. Und wenn es nur für den Parkautomaten ist.- Handy (und Ladegerät), damit Sie telefonieren oder Nachrichten verschicken können.- Schlüsselbund- Taschentücher (kann man immer gebrauchen)- Lippenpflege- Sonnenbrille oder Regenschirm (je nach Wetterlage und Saison)- Und ab jetzt auch: Bentrio®.Das innovative Nasenspray, das mit einem dreifachen Wirkprinzip zur Abwehr von luftgetragenen Allergenen entwickelt wurde, gehört ab jetzt genauso dazu wie Schlüssel, Handy und Geldbeutel. Warum?Darum:1. Bentrio® wirkt absolut natürlich, indem es eine Schutzschicht in der Nase bildet.2. (Schmutz-)Partikel und Allergene, die über die Nase eingeatmet werden, werden einfach eingefangen und gebunden.3. Schützt bis zu 3 Stunden!4. Bentrio® macht nicht müde. Auch ist keinerlei Gewöhnungseffekt oder Toleranzentwicklung zu erwarten.5. Es befeuchtet die Nasenschleimhaut.Über Bentrio®Bentrio® hilft bei der Stärkung der körpereigenen ersten Abwehrlinie. Die Gel-Emulsion des Nasensprays hilft, die natürliche Funktion der Nase auf dreifache Weise zu stärken: Sie bildet eine Schutzschicht auf der Nasenschleimhaut, bindet eingeatmete Partikel und befeuchtet die Nasenschleimhaut. Sie hilft, luftgetragene Allergene abzuwehren und allergische Reaktionen z.B. auf Pollen, Hausstaubmilben oder Tierhaare zu vermeiden oder zu lindern. Das Sicherheitsprofil von Bentrio® ist gut etabliert. Klinische Daten zeigen eine Schutzwirkung von Bentrio® gegen eingeatmete Pollen während mindestens drei Stunden. Bentrio® ist einfach mitzunehmen, um jederzeit vor Allergenen gewappnet zu sein.Über Altamira MedicaBentrio® wurde von der Altamira Medica AG, einem Unternehmen der Altamira Gruppe, in der Schweiz entwickelt. Das Bentrio® Nasenspray dient dem persönlichen Schutz vor luftgetragenen Allergenen. Die Schutzwirkung von Bentrio® wurde bereits mehrfach in präklinischen und klinischen Tests mit luftgetragenen Allergenen gezeigt. Bentrio® wird in Frankreich vom Partnerunternehmen Laboratoires Chemineau hergestellt und von Altamira seit Sommer 2021 in immer mehr Ländern eingeführt.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.bentrio.comPressekontakt:MIT-SCHMIDT Kommunikation GmbHAnne-Katrin KohlmorgenFasanenweg 321227 BendestorfTel: +49(0)40 / 41 40 63 9-0E-Mail: kohlmorgen@mit-schmidt.dewww.mit-schmidt.deOriginal-Content von: Altamira Medica, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161982/5353731