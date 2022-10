In der Stadt auf das eigene Auto verzichten? Kein Problem. Egal, ob E-Roller-, E-Bike- oder Carsharing, Alternativen gibt es genug. Auf dem Land wird das schon schwieriger. Wie kann hier die Verkehrswende aussehen? Der Kleinbus folgt weder einem Fahrplan noch einer festen Route. Ist die Fahrt in der App gebucht, teilt sie dem Nutzer mit, wann er an einer der bald insgesamt 460 Haltestellen zwischen Rehau, Regnitzlosau, Gattendorf und dem Frankenwald sein wird. Im Hintergrund optimiert ein Routing-Algorithmus des Berliner Startups Door2door die Abfahrtszeit und Strecke so, dass möglichst viele Gäste während der Fahrtzeit zwischen 6 und 23 Uhr den Bus nehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...