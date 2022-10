Saarbrücken (ots) -Mit übereilten Beschäftigungsverboten gefährdet der Regionalverband Saarbrücken die pflegerische Versorgung im Saarland. Diesen Vorwurf erhebt der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa). Hintergrund ist die Ankündigung, trotz des Auslaufens der umstrittenen einrichtungsbezogenen Impfpflicht in wenigen Wochen jetzt noch Beschäftigungsverbote zu verhängen."Impfungen schützen, deshalb hat sich der bpa von Anfang an dafür eingesetzt, dass möglichst viele Pflegekräfte geimpft sind. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht hätte aber nur in Verbindung mit einer allgemeinen Impfpflicht Wirkung entfalten können", sagt der saarländische bpa-Landesvorsitzende Volker Schmidt."In der aktuellen Phase der Pandemie geht es darum, die Versorgung in der Pflege zu sichern. Dafür brauchen wir möglichst viele Pflegekräfte. Wenn nun hunderte Mitarbeitende durch Beschäftigungsverbote im Zuge einer bald wegfallenden Regelung an ihrer wichtigen Arbeit gehindert werden, werden Pflegebedürftige gefährdet und nicht geschützt."Erst kürzlich hatte der Vorsitzende des saarländischen Landkreistages noch öffentlich erklärt, von Seiten der Landkreise würden keine Betretungsverbote ausgesprochen. Zum 31. Dezember endet die umstrittene Impfpflicht für Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen ohnehin. Sie wird nicht mehr als hilfreich im Kampf gegen Corona erachtet."Pflegende werden täglich getestet und tragen konsequent Maske, damit schützen sie die ihnen anvertrauten Menschen", so Schmidt. Dass nun insbesondere der Regionalverband Saarbrücken ausschert, setze die Pflege unnötig unter Druck. "Im November ist von 130 Beschäftigungsverboten die Rede. Das sind 130 Menschen, die in der Versorgung der Pflegebedürftigen dringend benötigt werden."Schon jetzt sei es den Einrichtungen nur noch unter Aufbietung aller Kräfte und mit großem Engagement der Beschäftigten möglich, die Versorgung aufrechtzuerhalten. "Dass in dieser Situation nun kurz vor dem Auslaufen der Regelung Beschäftigungsverbote für dringend benötigtes Pflegepersonal ausgesprochen werden, wird zu Versorgungsengpässen, wenn nicht zur Unterversorgung der Pflegebedürftigen führen."Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) bildet mit mehr als 13.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über 150 im Saarland) die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe sowie der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind systemrelevanter Teil der Daseinsvorsorge. Als gutes Beispiel für Public-private-Partnership tragen die Mitglieder des bpa die Verantwortung für rund 395.000 Arbeitsplätze und circa 29.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Die Investitionen in die soziale Infrastruktur liegen bei etwa 31 Milliarden Euro.Pressekontakt:Angela Eicher, bpa-Landesbeauftragte, Tel.: 0681/948 88 40, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17920/5353801