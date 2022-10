Toronto, ON (25. Oktober 2022) - EV Technology Group Ltd. (das "Unternehmen" oder "EV Technology Group") (NEO: EVTG, OTCQB: EVTGF, DE: B96a) gibt heute bekannt, dass es bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in den Provinzen Alberta, Ontario und British Columbia einen vorläufigen Basisprospekt (der "Basisprospekt") eingereicht hat.

Der Basisprospekt (wenn in Kraft) qualifiziert die Ausschüttung von Stammaktien, Schuldverschreibungen, Zeichnungsscheinen, Warrants und Einheiten des Unternehmens (gemeinsam die "Wertpapiere") oder einer beliebigen Kombination aus dem eigenen Bestand in Höhe von bis zu C$50 Millionen während des 25-monatigen Zeitraums, in dem der Basisprospekt weiterhin gültig ist. Die spezifischen Bedingungen eines zukünftigen Angebots von Wertpapieren werden in einer Prospektergänzung zum Basisprospekt dargelegt, der bei den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden im Zusammenhang mit einem solchen Angebot eingereicht wird.

Die EV Technology Group reicht einen vorläufigen Basisprospekt ein, um bis zu C$50 Mio. für die Umsetzung ihrer Wachstumspläne aufzubringen

Wouter Witvoet, CEO der EV Technology Group, sagte: "Dies ist im Hinblick auf unsere nächste Wachstumsphase ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen. Die Kapitalmärkte haben stark auf unsere Strategie reagiert, ikonische Marken auf Elektro-Antrieb umzustellen, und wir freuen uns darauf, dass diese Einreichung unsere Strategie ermöglicht."

Bei dieser Pressemeldung handelt es sich weder um ein Verkaufsangebot noch um eine Aufforderung zum Kauf. Ein Verkauf dieser Wertpapiere findet in keinem Staat oder Rechtsraum statt, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung zum Kauf bzw. ein solcher Verkauf vor einer entsprechenden Börsenzulassung im Rahmen der Wertpapiergesetzgebung eines solchen Staates bzw. Rechtsraums ungesetzlich wären.

Die Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den USA ohne Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungsanforderungen nicht angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf dar. Ein Verkauf dieser Wertpapiere findet in keinem Staat oder Rechtsraum statt, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung zum Kauf bzw. ein solcher Verkauf ungesetzlich wären.

Eine Kopie des Basisprospekts ist auf SEDAR (www.sedar.com) verfügbar.

Über EV Technology Group

Die EV Technology Group wurde im Jahr 2021 mit der Vision gegründet, Kultmarken zu elektrifizieren, und der Mission, den Fahrspaß für das Elektrozeitalter neu zu definieren. Die EV Technology Group treibt durch die Übernahme von Kultmarken, bei der man geliebter Autoerfahrungen ins Elektrozeitalter bringt, die elektrische Revolution voran. Unterstützt von einem breit gefächerten Team an leidenschaftlichen Unternehmern, Technikern und Fahrern schafft die EV Technology Group Werte für ihre Kunden, indem sie das gesamte Kundenerlebnis selbst in die Hand nimmt - durch den Erwerb und die Partnerschaft mit symbolträchtigen Marken mit beträchtlichem Wachstumspotenzial auf einzigartigen Märkten sowie durch die Kontrolle von "End-to-End"-Funktionen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://evtgroup.com/

Medien

Rachael D'Amore

rachael@talkshopmedia.com

+1519-564-9850

Investor Relations

Dave Gentry

mailto:dave@redchip.com

+14074914498

EV Technology Group

Wouter Witvoet

CEO and Chairman of the Board

mailto:wouter@evtgroup.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: den Abschluss der Akquisition von Fablink Group Holdings Ltd., Informationen in Bezug auf den Betrag und die Bedingungen eines Angebots von Wertpapieren im Rahmen des Basisprospekts, die Wirksamkeit des Basisprospekts, die Einreichung eines Prospektnachtrags und die geschäftlichen und strategischen Pläne des Unternehmens. Oft, aber nicht immer, können diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "geschätzt", "potenziell", "offen", "zukünftig", "angenommen", "projiziert", "verwendet", "detailliert", "wurde", "Gewinn", "geplant", "reflektierend", "wird", "enthaltend", "verbleibend", "zu sein" oder Aussagen, dass Ereignisse, "könnte" oder "sollte" eintreten oder erreicht werden und ähnliche Ausdrücke, einschließlich negativer Variationen, identifiziert werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich der Faktoren, die unter "Risikofaktoren" in den Einreichungsunterlagen und dem Jahresbericht des Unternehmens erörtert werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments getätigt, und das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

DIE NEO STOCK EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, http://www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

