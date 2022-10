HSBC-Spezialartikel zum aktuellen Marktumfeld

Werbung



Erfahren Sie im neusten HSBC-Spezialartikel wie Sie von der hohen Volatilität an den Märkten profitieren können. Außerdem: HSBC-Produktexperte Julius Weiß diskutiert im kommenden Webinar die aktuelle Lage an den Zins- und Währungsmärkten.



Die Inflation schreitet weiter voran. Und ob diese bereits ihr Hoch erreicht hat - und falls ja, wie lange diese auf solch hohem Niveau verweilen wird, darüber sind sich die Marktteilnehmer nicht einig. Wo sich jedoch der Markt einig ist, ist die Tatsache, dass die Inflation akut die Kaufkraft des Vermögens beeinflusst. Als Nebeneffekt ergibt sich eine große Unsicherheit über die zukünfitge Situation an den Aktienmärkten. Dennoch ergeben sich neben potenziell guten Einstiegsmöglichkeiten bei sogenannten "Fallen Angels" auch aktuell besonders attraktive Konditionen bei Produkten aus dem Derivateuniversum. So können zum Beispiel Discount-Zertifikate ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis bieten und Anlegerinnen und Anleger können mit diesen Produkten von der gestiegenen Volatilität profitieren. Lesen Sie gerne den vollständigen HSBC-Spezialartikel unter folgendem Link:







Turbulenzen an den Zins- und Währungsmärkten sind im Zuge der aktuellen Geschehnisse rund um Inflation und Zinserhöhungen keine Seltenheit mehr. So fiel der EUR im Laufe des Jahres auf und teilweise unter Parität zum USD und auch der GBP erlitt im Zuge der politischen Unsicherheiten in Großbritannien einen schweren Schlag. Wie Anlegerinnen und Anleger von diesen Dynamiken profitieren können und was es dabei zu beachten gilt, diskutiert mit Ihnen HSBC-Produktexperte Julius Weiß im kommenden HSBC-Webinar mit dem Titel "Vor dem Zinsentscheid - aktuelle Einblicke in die Zins- und Währungswelt" am Mittwoch, den 26.10.2022 um 18:30 Uhr. Interessierte können sich unter folgendem Link die kostenlose Zoom-Veranstaltung einwählen.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



