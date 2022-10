Der neue Börsendienst FAST BREAK hat die restliche Short-Position auf Tesla geschlossen. Das unglaubliche Ergebnis: 200 Prozent Performance in nur wenigen Tagen. Jetzt mehr erfahren: https://bit.ly/3D4sgKy Alle Augen sind in den kommenden zwei Wochen auf die Quartalszahlen der Börsen-Riesen gerichtet. Auch die Tech-Favoriten Microsoft, Alphabet, Meta, Apple öffnen ihre Bücher. Dr. Ulrich Stephan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank, erklärt im Interview bei wallstreet:online TV, wieso Anleger zum Jahresende besonders ein Auge auf Tech-Aktien werfen sollten und bei Abschwüngen durchaus auch Mal wieder zugreifen dürfen. "Die nächsten zwei, drei Wochen werden entscheidend sein", meint Stephan. Was er von der Politik der Notenbanken, der anhaltenden Inflation und den US-Zwischenwahlen erwartet, sehen Sie im Interview. 0:00 Einleitung 0:50 So läuft die Berichtssaison 3:00 Wann kommen weitere Zinsschritte - 5:00 Sind US-Aktien ein Kauf - 6:50 Die US-Midterms 9:05 Fazit