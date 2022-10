(shareribs.com) Frankfurt / New York 25.10.2022 - Biotech-Aktien zeigen sich am Dienstag überwiegend fest. Für Papiere von Evotec und Qiagen geht es aufwärts. Auch an der Wall Street bewegt sich der Sektor nach oben.Der DAX notiert kurz vor dem Handelsschluss 0,8 Prozent fester bei 13.040 Punkten. Hier klettern Zalando, SAP und Sartorius. Unter Druck liegen Papiere von Covestro, Adidas und Linde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...