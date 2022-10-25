Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 25.10.2022 Börsentäglich über 12.000 News von 683 internationalen Medien
Takeover Spekulation entfacht! Hier spielt die Musik des Kursgewinnes!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: UNSE01 ISIN: DE000UNSE018 Ticker-Symbol: UN01 
Xetra
25.10.22
17:35 Uhr
3,458 Euro
-0,206
-5,62 %
Branche
Versorger
Aktienmarkt
Prime Standard
SDAX
DAX International 100
1-Jahres-Chart
UNIPER SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
UNIPER SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
3,2523,34820:48
3,2523,35020:49
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
UNIPER
UNIPER SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
UNIPER SE3,458-5,62 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.