DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
UNIPER SE NA O.N. EUR DE000UNSE018 25.10.2022 19:40 CET
START RESTART AUCTION: 19:40
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 19:50
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