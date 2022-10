Der schwer in der Krise steckende Gasversorger Uniper hat am Dienstagabend eine Verlustanzeige gemäß Aktiengesetz gemacht. Durch die ausbleibenden russischen Gaslieferungen hat der Konzern in den ersten neun Monaten des Jahres Milliarden verbrannt. Die Aktie fällt immer weiter.Da der Verlust mehr als die Hälfte des Grundkapitals von Uniper ausmacht und damit die Eigenkapitalausstattung gefährdet wird, ist der Konzern zu der Verlustanzeige verpflichtet. Für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres ...

