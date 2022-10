EQS-Ad-hoc: MediClin AG / Schlagwort(e): Sonstiges

MEDICLIN erzielt Einigung bezüglich einer vorzeitigen Erneuerung der Mietverträge für 20 Klinikstandorte und eines Vergleichs zur Beilegung der Mietstreitigkeit mit (ehemaligen) Aktionären



25.10.2022 / 19:17 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Offenburg, 25.Oktober 2022 MEDICLIN erzielt Einigung bezüglich einer vorzeitigen Erneuerung der Mietverträge für 20 Klinikstandorte und eines Vergleichs zur Beilegung der Mietstreitigkeit mit (ehemaligen) Aktionären. Die MEDICLIN Aktiengesellschaft (MEDICLIN) hat sich mit der PATRIZIA Frankfurt Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH als Treuhänderin für den OIK-Fonds MediClin, an dem (auch ehemalige) Aktionäre bzw. mit diesen verbundene Unternehmen maßgeblich beteiligt sind, auf eine vorzeitige Erneuerung der bestehenden Mietverträge für 20 Klinikstandorte geeinigt. Die Mietverträge für die betreffenden Klinikimmobilien wären 2027 ausgelaufen. Zudem hat sich MEDICLIN als Bestandteil dieser Einigung mit ihren aktuellen bzw. ehemaligen Aktionären ERGO Group AG, DKV Deutsche Krankenversicherung Aktiengesellschaft und Provinzial Rheinland Lebensversicherung Aktiengesellschaft auf eine Beilegung der von der Gesellschaft Mitte 2016 beim Landgericht Offenburg eingereichten Klage zur Rückforderung von nach Auffassung der Gesellschaft über der Marktüblichkeit liegenden Mietzahlungen verständigt. Die Konditionen der neuen Mietverträge gelten ab dem 1. Januar 2023 und führen ab dem Jahr 2023 zu einer Liquiditätsentlastung in der Größenordnung von rund 11 Mio. Euro p.a. Im Konzernabschluss 2022 wird sich die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2022 aufgrund der Neuberechnung der Nutzungsrechte (Leasingverbindlichkeiten) nach IFRS 16 voraussichtlich um rund 65 Mio. Euro erhöhen. Die Auswirkungen auf das Konzernbetriebsergebnis 2022 werden voraussichtlich im unteren einstelligen Millionenbereich liegen. Gegenstand der im Rahmen der Einigung beizulegenden Klage ist eine Rückforderung von nach Auffassung von MEDICLIN über der Marktüblichkeit liegenden Mietzahlungen in der Zeit vom 1. Januar 2005 bis 31. August 2015, die sich auf rund 181 Mio. Euro zuzüglich Zinsen beläuft. Die von den Beteiligten erzielte Einigung ist noch im Wege eines gerichtlichen Vergleichs zu formalisieren. Der Abschluss des gerichtlichen Vergleichs ist für den 26. Oktober 2022 vorgesehen. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat dem Abschluss des Vergleichs am 25. Oktober 2022 zugestimmt. Über die MEDICLIN Aktiengesellschaft (Ticker: MED; WKN: 659 510) Zu MEDICLIN gehören 35 Kliniken, sieben Pflegeeinrichtungen und elf Medizinische Versorgungszentren. Die Gruppe verfügt über rund 8.350 Betten/Pflegeplätze und beschäftigt rund 10.200 Mitarbeiter. In einem starken Netzwerk bietet MEDICLIN den Patientinnen und Patienten die integrative Versorgung vom ersten Arztbesuch über die Operation und die anschließende Rehabilitation bis hin zur ambulanten Nachsorge. Ärzte, Therapeuten und Pflegekräfte arbeiten dabei sorgfältig abgestimmt zusammen. Die Pflege und Betreuung pflegebedürftiger Menschen gestaltet MEDICLIN nach deren individuellen Bedürfnissen und persönlichem Bedarf. MEDICLIN - ein Unternehmen der Asklepios-Gruppe. 25.10.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com