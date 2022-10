Kaum eine Branche kam in den vergangenen Monaten so unter Druck wie der Cannabis-Sektor. Auch die Aktie von Canopy Growth hat seit dem Hoch im Februar 2021 satte 95 Prozent an Wert verloren. Doch am Dienstag gibt es ein Lebenszeichen von Canopy, die Aktie springt um 25 Prozent nach oben.Ursache für den Kurssprung ist der Plan des Unternehmens, die US-Aktivitäten in eine neue Holdinggesellschaft Canopy USA auszulagern. Der Eintritt in den wichtigen US-Markt soll so beschleunigt werden. Bis 2026 soll ...

Den vollständigen Artikel lesen ...