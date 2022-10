Die Angst vor einer Rezession ist nach wie vor groß. Anleger gehen bei Dow Jones, Nasdaq 100 und Co weiter in Deckung, da sie angesichts der hohen Inflation befürchten, dass die Unternehmensgewinne in den kommenden Quartalen einbrechen könnten. Goldman Sachs hat allerdings noch Hoffnung, dass die Rezession verhindert werden kann.Auf 65 Prozent beziffern die Experten der US-Bank die Chance, dass die Wirtschaft keine Rezession erlebt und gleichzeitig die Inflation auf ein annehmbares Niveau gedrückt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...