DJ Rio Tinto sieht bei Mine Turquoise Finanzbedarf von 3,6 Mrd USD

Von Kyle Morris

LONDON (Dow Jones)--Der Bergbaukonzern Rio Tinto sieht einen zusätzlichen Finanzbedarf für seine Tochter Turquoise Hill von 3,6 Milliarden Dollar in den nächsten zwei Jahren. Das Geld sei nötig, um das langfristige Potenzial des Kupfer- und Goldprojekts Oyu Tolgoi in der Mongolei zu erschließen, teilte das Unternehmen mit.

Das eigene Übernahmeangebot für Turquoise Hill in Höhe von 43 kanadischen Dollar in bar pro Aktie sei das beste und letztes Angebot von Rio Tinto. Wenn das Angebot nicht angenommen wird, müsse Turquoise Hill in der ersten Hälfte des Jahres 2023 mindestens 1,1 Milliarden Dollar durch neues Eigenkapital in Form von Platzierungen oder Bezugsrechtsemissionen beisteuern, so Rio Tinto.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 25, 2022 14:03 ET (18:03 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.