New York (ots/PRNewswire) -LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke mit dem Ziel, Menschen zu einem besonderen und nachhaltigen Leben zu inspirieren, hat seine saisonalen Pläne bekannt gegeben, überall Weihnachtsstimmung zu verbreiten. Es bietet neuen und alten LILYSILK-Fans die Möglichkeit, im Rahmen des Black Friday-Shoppings in den Genuss frühzeitiger Rabatte auf fast alle Artikel zu kommen. Die Pläne der weltberühmten Seidenlegende umfassen eine brandneue Adventskalender-Blind Box mit einem täglichen Überraschungsgeschenk, einen Flash-Sale sowie weitere fantastische Geschenke, die alle Teil des großzügigen Pre-Black Friday Sale (https://www.lilysilk.com/us/2022-best-deals) von LILYSILK sind, der überall Festtagsstimmung verbreiten soll.Die Pre-Black Friday Weihnachtsshopping-Symphonie beginnt mit einem LILYSILK-Flash-Sale vom 18. Oktober bis zum 29. Dezember 2022. Er bietet allen Interessenten die Möglichkeit, bis zu 30 % Rabatt auf ausgewählte Produkte zu erhalten. Kurz nach Beginn dieses Sales gibt es vom 25. bis zum 30. Oktober ein weiteres Warm-up-Angebot, bei dem Fans einen fabelhaften Shopping-Trip im Wert von 299 $ gewinnen können.Und das ist noch nicht alles: LILYSILK hat liebevoll eine besondere, brandneue Kampagne für 2022 vorbereitet. Die Adventskalender-Blind Box gibt es vom 25. Oktober bis zum 25. November 2022. Fans müssen lediglich ihre E-Mail-Adresse angeben und jeden Tag einchecken, um zu sehen, ob sie eine der folgenden Überraschungen erhalten haben: kostenloser Geschenkverpackungsservice, Gutscheincode für bis zu 50 % Rabatt, Überraschungsgeschenke im Wert von 49,99 $ und sehr günstige Angebote für ausgewählte LILYSILK-Produkte."Die Weihnachtszeit hat bei LILYSILK offiziell begonnen. Mit dieser Ankündigung möchten wir alle dazu auffordern, den diesjährigen Pre-Black Friday Sale nicht zu verpassen", so David Wang, CEO von LILYSILK. "Wir haben sorgfältige Vorbereitungen getroffen, um ehemalige, aktuelle und künftige Fans von LILYSILK-Artikeln zu belohnen. Auch wenn jemand unsere Produkte noch nie ausprobiert hat, ist dies eine großartige Gelegenheit, hochwertige Seidenprodukte zu erleben. Treue Freunde von LILYSILK wissen, dass man sich diese Chance auf Weihnachts- und Neujahrsgeschenke für sich selbst, Verwandte und Freunde nicht entgehen lassen sollte."Informationen zu LILYSILKSeide ist nicht gleich Seide und LILYSILKs Produkte werden nur aus den feinsten Naturfasern hergestellt. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, keine Abfälle zu verursachen und einen außergewöhnlichen Service zu bieten. Vor allem während der Weihnachtszeit möchte LILYSILK Fans stets ultimativen Komfort bieten - jeden Tag, rund um die Uhr, unendlich lange.